RIETI - L'Umbria si muove in forze per accelerare i tempi per la riapertura della galleria Valnerina sulla Rieti-Terni, chiusa da gennaio e inizia a far pressione sull'Anas. Ieri, in tal senso, c'è stato il voto unanime dell'assemblea

legislativa su una m ozione unitaria che impegna la giuntaegion rale ad intervenire per la riapertura della strada statale79 bis Terni- Rieti.



L'atto è stato firmato da tutti i capigrupp o della second aC o mmi ssione, Gianfranco Chiacchieroni (Pd), Andrea Liberati(M5S), Emanuele Fiorini (Lega), Silvano Rometti (SeR), Sergio DeVincenzi (Misto-Umbria Next), Marco Squarta (FdI). Chiede all'esecutivo di «interessare urgentemente il ministero delleInfrastrutture e Trasporti ed Anas per l'invio immediato di unatask force operativa tale da accertare tempestivamente il gradodi resistenza strutturale delle opere in questione, chiarendodefinitivamente le ragioni della chiusura, mettendo subito insicurezza quel che fosse necessario per riaprire senza indugi laTerni- Rieti, prima di cagionare alla città, all'Umbria e allanostra economia danni non più sostenibili».



E' stato Liberati, tra i promotori dell'atto in Commissi one , a d illustrare il documento, ricordando che «lo scorso 20dicembre l'Anas chiudeva provvisoriamente lo svincolo di Terniest della predetta strada che tutt'ora perdura». «Lo scorso 9febbraio - ha aggiunto - l'Anas ha chiuso provvisoriamente anchela galleria Valnerina della medesima strada, bloccata da duemesi. E sembra che la Terni- Rieti per bocca di Anas rischierebbedi restare chiusa fino all'estate».



Liberati , nell'evidenziareche «pur dopo mesi, le caus e uf f ic i ali della chiusuradell'infrastruttura non emergono ancora», ha sottolineato cometali circostanze «comportano un corrispondente incremento delcarico dei veicoli e soprattutto di Tir sul vecchio itinerario,con ulteriori flussi di traffico pesante sia nel centro urbanodi Terni che in frazioni ad alta attrattività turistica qualiMarmore, con ricadute negative sulla qualità della vita deiresidenti e dei lavoratori, con evidente pregiudizio per lastessa sicurezza stradale. Per questo - ha concluso Liberati -è assolutamente urgente riaprire queste arterie anche inconsiderazione che lo svincolo Terni-est serve non solo unaparte rilevante della città, ma anche l'area siderurgica, connumerosi Tir che, nell'attesa dell'attivazione della Piastralogistica tagliano quotidianamente l'abitato per raggiungere laTK-Ast».



«Condividiamo l'iniziativa del consig liere Liberati» h a d e tt oC hicchieroni. «Tanto la Terni- Rieti quanto il completamentoTerni est - ha aggiunto - fanno parte di quel grande lavoro chestiamo portando avanti in questi anni per lo sviluppo della reteinfrastrutturale per togliere l'Umbria dal suo isolamentostorico. Basti pensare alla Quadrilatero o al completamentodella Orte Civitavecchia. Questa mozione serve per noninterrompere questo sforzo straordinario fondamentale per ilrilancio turistico della nostra Regione. Speriamo che questainiziativa sia sufficiente per sbloccare la situazione,altrimenti andremo avanti con audizioni in seconda commissione,chiamando i vertici Anas a riferire».Per Claudio Ricci «bene la mozione presentata, che portaavanti un'idea strategica: il futuro di Terni è la correlazionecon Roma».



«La strada è chiusa da oltre quattro mesi, creando moltidi sagi. Chiedo l'interesse urgente di Anas e Ministero» ha

sottolineato Emanuele Fiorini (Lega).

