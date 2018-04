CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Tempi sempre lunghi per la riapertura della galleria Valnerina sulla Rieti-Terni. Proprio per sollecitare una soluzione anche dal fronte reatino, arriva un’interpellanza urgente al Comune di Rieti firmata dai consiglieri Giosuè Calabrese di Rieti Merita e Lodovica Rando del Movimento 5 Stelle. La galleria Valnerina, chiusa dallo scorso 9 febbraio, non riaprirà prima dell’estate, dopo il rilevamento di un’anomalia nella funzionalità di una porzione della soletta che delimita la sezione superiore...