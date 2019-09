RIETI - Due doppiette, una per tempo, condannano gli Allievi di Lega Pro del Rieti alla prima sconfitta stagionale, nel debutto casalingo contro la Ternana.



ALTRE RISULTATI, II GIORNATA

Nella seconda giornata del girone D del campionato Under 17 di serie C gli amarantocelesti domenica sono stati sconfitti in casa dalla Ternana 4 a 0 al termine di una partita dove gli hanno fatto valere la maggiore prestanza fisica e anche una migliore dotazione tecnica dei suoi giocatori. A decidere l’incontro la doppietta di Lamberti il primo tempo 11’ e al 25’ e di Bartolocci nella ripresa al 51’ e al 83’. Una sconfitta che ci poteva stare considerando che la Ternana è una delle squadre costruita per vincere il campionato anche se in casa Rieti c’è il rammarico di non essere riusciti a capitalizzare la buona partenza con un paio di occasioni che avrebbero permesso, magari non di vincere, ma forse di non subire un passivo così pesante.«Sconfitta senza attenuanti – non ci gira intorno il tecnico reatino Fabio Gentili - ma posso affermare che nonostante l'evidente superiorità dei singoli sia a livello tecnico che fisico della Ternana, il risultato per quel che si è visto in campo forse è troppo severo. I ragazzi si sono impegnati e nel primo tempo abbiamo disputato una buona gara con tre nitide occasioni per segnare create nella prima mezz’ora: purtroppo la bravura del portiere ospite e la nostra imprecisione non ci hanno permesso di andare in vantaggio. Come spesso accade, la Ternana al primo vero affondo ci ha colpito e raddoppiato su palla inattiva quasi subito. Nella ripresa due gravi indecisioni difensive hanno allargato il vantaggio, ma già dopo un’ora di gioco la gara era finita. Unica soddisfazione i sei ragazzi 2004 scesi in campo con risposte positive. Onore ai rossoverdi che giocano un bel calcio e questo mi fa piacere, hanno un organico per vincere il campionato e non hanno punti deboli. Noi siamo coscienti del nostro attuale valore, faremo il nostro percorso, difficile ma formativo. Si volta subito pagina, da domani penseremo alla trasferta di Avellino».Casertana-Paganese 2-2Fermana-Teramo 2-3Gubbio-Sambenedettese 2-2Pianese-Avellino 4-3Viterbese-Cavese 0-0

CLASSIFICA

Ternana 6

Cavese e Casertana 4

Gubbio e Pianese 3

Viterbese, Sambenedettese e Paganese 2

Rieti 1

Avellino e Fermana 0



