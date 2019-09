RIETI - Contro la Ternana domenica i Giovanissimi di Lega Pro del Rieti hanno incassato il secondo poker su due gare: una doppia sconfitta che se da una parte mette in evidenza gli attuali limiti della compagine amarantoceleste lasciano intravede buoni margini di miglioramento.



Nella seconda giornata del girone D del campionato Under 15 di serie C il Rieti guidato da Claudio Gerini ha perso 4 a 0 contro la Ternana, una sconfitta rotonda che fa il paio con l’altro 4 a 0 rimediato nella prima giornata a San Benedetto del Tronto. Al Gudini la squadra capitanata da Leonardo Grassi ha capitolato contro una squadra molto più pronta in virtù di due reti per tempo, Cruciani e Purgatori prime e Monesi e Peschiaroli nella ripresa.

Una sconfitta pesante nei numeri ma che, come anche traspare dalle parole del tecnico amarantoceleste, non è una tragedia: «Il risultato giusto perché loro in questo momento sono superiori – commenta l’allenatore dell’Under 15 reatina – Ma mi sento di dire che paradossalmente siamo anche cresciuti rispetto la settimana scorsa avendo incontrato una squadra certamente superiore la Sambenedettese, sia dal punto di vista fisico che tattico, con un allenatore che ha dato loro un bel gioco. Da parte nostra posso dire che nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista tattico, con le giuste distanze tra i reparti e con i ragazzi che hanno cercato di metter in pratica le cose provate in settimana. I primi due gol, molto simili, sono stati causati da due nostre leggerezze: non siamo stati ineccepibili su due palle filtranti con la linea difensiva che si è fatta sorprendere. Siamo andati al riposo sul due a zero, un risultato giusto soprattutto per la capacità della Ternana di gestire la palla ed essere più cinici considerando che anche noi abbiamo avuto un paio di occasioni. Nel secondo tempo come a San Benedetto del Tronto si è fatto sentire il ritardo di preparazione atletica ma nonostante ciò siamo riusciti a tirare in porta quattro volte».



ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

Casertana-Paganese 0-4

Fermana-Teramo 2-1

Gubbio-Sambenedettese 1-2

Pianese-Avellino 3-2

Viterbese-Cavese 0-0

CLASSIFICA

Sambenedettese e Ternana 6

Paganese e Fermana 4

Pianese e Teramo 3

Viterbese 2

Avellino e Casertana 1

Gubbio e Rieti 0

