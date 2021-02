Rieti, strada Ternana riaperta con tratto a senso unico alternato

RIETI - Riaperta la Strada regionale 313 Ternana nel tratto che era stato chiuso una settimana fa al km.18 a causa di uno smottamento che causava pericolo alla carreggiata sottostante. Traffico deviato per Gavignano o Poggio mirteto e disagi per alcuni giorni ad automobilisti, mezzi pesanti e via di pendolari e studenti costretti a percorsi alternativi.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, dopo il maltempo strade in tilt in Sabina RIETI Frane e smottamenti, strade chiuse e percorsi alternativi: in tilt la...

Dopo i sopralluoghi di Astral e Genio civile da ieri sera l'importante arteria stradale è stata riaperta seppur a senso unico alternato regolato da in impianto semaforico. Si viaggia ad una carreggiata dopo l'apposizione dei new jersey lungo il fronte franoso e si raccomanda la massima prudenza.

Ultimo aggiornamento: 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA