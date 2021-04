La Ternana conquista la serie B e un altro reatino sale di categoria: Gabriele Onesti

RIETI - Battendo l'Avellino col punteggio di 4-1, la Ternana di Cristiano Lucarelli ottiene la promozione in serie B con quattro turni di anticipo e la schiera di reatini presenti in cadetteria si arricchisce di un nuovo protagonista: Gabriele Onesti.

Figlio e nipote d'arte

Nato a Rieti il 7 giugno 2002, Onesti jr due anni fa firmò un contratto triennale con le Fere rossoverde che lo hanno seguito e sostenuto sin dalle giovanili. Per lui quest'anno tre presenze (2 in campionato, una in Coppa Italia), ma sempre nel novero della prima squadra, un prospetto sul quale la Ternana continua a puntare forte ragionando già su un suo rinnovo. Cromosomicamente Gabriele Onesti ha tutto quello che serve per seguire la strada di zio Alessandro che ha militato in serie C con le maglie di Castel di Sangro, Fermana e L'Aquila, provando addirittura a migliorare una tradizione familiare che ha visto anche il papà Simone (da anni ormai impegnato nei settori giovanili cittadini e non solo) esprimersi a ottimi livello, seppur in ambito locale.

In buona compagnia

E guardando già alla prossima stagione, la serie B italiana qualora l'Ascoli dovesse centrare la salvezza, avrà ben tre reatini in campo: Federico Dionisi, Christian D'Urso (Cittadella) e, appunto, Gabriele Onesti, con Kevin Bonifazi al piano superiore in maglia Udinese.

