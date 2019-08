L'OTTIMISMO DI MARIANI

CAMPO E... MERCATO

MARCHEGGIANI-GOL

GALLO SI GODE IL TRIS

Ultimo aggiornamento: 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra Rieti e Ternana due gol di scarto ci stanno tutti: basta leggere i nomi delle due squadre per rendersi conto che il divario è evidente. Ma nell'arco dei 95' la formazione reatina ha saputo trovare la forza e l'orgoglio per restare a galla anche sullo 0-2 e recriminare per una traversa (di Tirelli) che ancora trema ed un paio di episodi dubbi in area rossoverde che forse avrebbero meritato ben altra valutazione da parte di Fiero.«Potevamo andare in vantaggio con la traversa di Tirelli - esordisce Mariani - abbiamo giocato un primo tempo ordinato con qualche errore di troppo nel palleggio, siamo andati sotto in modo fortuito e poi il gran gol di Salzano. Ma poi li abbiamo messi lì e ci abbiamo provato: forse potevamo pareggiarla, ma fino al 3-1 abbiamo dimostrato di avere un cuore, carattere e senso d'appartenenza. Purtroppo, ancora una volta sono gli episodi a punirci: a Olbia l'espulsione e il rigore, stasera la deviazione di Tiraferri sul primo gol e la rovesciata di Salzano, ma nonostante ciò, bravi tutti. Questa partita ci serviva anche per sperimentare delle cose e al termine dei 95' posso dire di essere fiducioso sotto ogni aspetto».Sul fronte-mercato, poi, Mariani non fa mistero del fatto che questa squadra necessita ancora di almeno un paio di elementi di qualità per dare più sostanza e soprattutto alternative al gruppo. «La società sa quello che serve - ammette il tecnico - e ci sta lavorando ormai da giorni. Intanto si è assicurato un giocatore del calibro di Aquilanti che tutti avete visto, ora aspettiamo perché sicuramente ci saranno altri ingressi». La squadra domani e martedì mattina si riposerà: tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, poi mercoledì la doppia in vista del derby di sabato per la prima di campionato.«Dobbiamo recuperare un po' di energie perché abbiamo spinto molto questa settimana - conclude Mariani - Ma sabato vedrete un altro Rieti, con una consapevolezza in più e soprattutto la voglia di migliorarsi ancora».Il 2019 di Marcheggiani continua all'insegna del gol. Dopo lo scettro di capocannoniere conquistato con la maglia del Cassino, il ritorno a Rieti e subito gol, in quello stesso "Scopigno" che il 29 aprile del 2017 lo ha portato in trionfo nel giorno della promozione in C«Segnare con questa maglia ha sempre un sapore speciale - sottolinea Marcheggiani in conferenza stampa - Questo per me è il primo col Rieti, il secondo in assoluto, ma spero di poterne segnare ancora tanti altri. Nel primo tempo ho giocato in una posizione meno congeniale alle mie caratteristiche, ma serviva mettersi a disposizione e l'ho fatto. Quando sono stato riportato sulla mia "mattonella" le cose sono andate meglio: soddisfatto per me, ma anche per come abbiamo approcciato alla gara. Possiamo solo migliorare».Se Mariani, pur perdendo, elogia i suoi, figurarsi Fabio Gallo che ieri sera ha avuto modo di constatare l'ennesima vittoria della Ternana in una gara ufficiale e, soprattutto, il gol da cineteca di Salzano e il «primo» di Partipilo.«Dinanzi a un avversario che ha giocato una buona partita - ammette Gallo - la Ternana mi è piaciuta molto, anche se in alcune fasi della gara dobbiamo essere più attenti nella lettura. Complessivamente l'abbiamo gestita, ma pretendo di più perché dobbiamo cercare di soffrire il meno possibile. Partipilo? Non avevo dubbi sulle sue qualità».Sull'eurogol di Salzano, Gallo si complimenta col giocatore «perché è stato un gesto atletico straordinario. A me come giocatore e come persona piace, è arrivato in un momento particolare, ma sicuramente saprà dimostrare tutto il suo valore». Sul Rieti, Gallo non ha dubbi: «Ha delle buonissime individualità, mi ha fatto un'ottima impressione. E sabato sarà un'altra gara».