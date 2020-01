IL SECONDO TEMPO

IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ternana

Rieti

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 21:55

RIETI - Il Rieti al Liberati contro la Ternana, seguito da un nugolo di tifosi della vecchia guardia, non ci sono invece gli ultras, in contestazione con il club.46’- Iniziato il secondo tempo al “Liberati”. Doppio cambio per la Ternana: fuori Nesta, dentro Parodi. Fuori anche Salzano, dentro Darmian. Cambio anche per il Rieti: fuori Del Regno dentro Serena. Al 2’ palo colpito da Russo. Rieti vicino al pareggio45’- Si chiude senza recupero il primo tempo. Rieti sotto 1-0 all’intervallo, decide un gol di Vantaggiato38’- Rieti che si fa vedere davanti, ancora in contropiede. Spinge De Paoli a sinistra, pallone dentro per Russo, anticipato in extremis dall’uscita di Iannarilli.33’- Il gol della Ternana ha un po' cambiato il copione della partita, con il Rieti che ha perso fiducia e non riesce più a ripartire con efficacia come accaduto nei primi minuti.24’- Ternana in vantaggio. Al quinto calcio d’angolo per i padroni di casa, cross di Mammarella e colpo di testa sottomisura di Vantaggiato. Indeciso nell’uscita Addario17’- Azione travolgente di Russo sulla destra. L’attaccante prova a servire centralmente l’inserimento di Tiraferri, anticipo provvidenziale di Palumbo8' Ancora nessuna emozione in questo avvio di Ternana-Rieti. Da segnalare un calcio di punizione di Vantaggiato, parato in angolo da Addario, ed un cartellino giallo per Nesta per fallo nel cerchio di centrocampo1’- Iniziata la gara tra Ternana e Rieti. Padroni di casa in completo rossoverde, Rieti in maglia bianca con finiture amarantocelestiTre partite, altrettante sconfitte per il tecnico Roberto Beni sulla panchina del Rieti. Nella gara di recupero della ventisima giornata (prima di ritorno) gli amarantocelesti fanno visita alla Ternana. Sfida complicatissima, che il Rieti si gioca con il tridente formato da De Paoli, Del Regno e Russo. Novità anche a centrocampo, dove viene rispolverato Mirko Esposito, reduce da una giornata di squalifica. Nessuna variazione nella linea a quattro di difesa. Stesso modulo anche per la Ternana, sempre il 4-3-1-2, con Partipilo a supporto di Vantaggiato e Marilungo. Per il Rieti la vittoria in campionato manca dal 27 di ottobre, Ternana che vuole vincere anche in vista dello scontro di domenica tra Reggina e Bari.: Iannarilli, Nesta, Suagher, Bergamelli, Mammarella, Paghera, Palumbo, Salzano, Partipilo, Vantaggiato, Marilungo. All. Gallo: Addario, Tiraferri, Celli, Aquilanti, Zanchi, Tirelli, Zampa, M.Esposito, De Paoli, Del Regno, Russo. All. Beni: Virgilio di Trapani (Catani-Voytyuk)