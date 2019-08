© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Debutto casalingo in abito da sera per il Rieti, che domenica prossima in occasione di Rieti-Ternana di Coppa Italia, scenderà in campo alle 20,30 sotto le luci di uno "Scopigno" che si riapre i battenti ottanta giorni esatti, da quel Rieti-Monopoli (1-1) del 28 aprile che fu la passerella finale per Capuano e i suoi, freschi di salvezza.Per l'occasione la società ha deciso di fissare il prezzo del biglietto a 10 euro, sia per i tifosi di casa, che quelli provenienti da Terni ed il botteghino dello stadio inizierà a funzionare dalle 18. In attesa della decisione finale del Gos, sui settori che saranno aperti al pubblico, quella del prossimo 18 agosto dovrebbe essere la giornata giusta per (ri)vedere la tifoseria avversaria in tribuna Terminillo, esattamente come accaduto a fine maggio per lo spareggio-promozione tra Avellino e Lanusei, coi sostenitori sardi fatti accomodare proprio nel settore centrale della tribuna dirimpetto alla Valle Santa.