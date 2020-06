Football Rieti Fd 18 "sposa" la Ternana. Zamporlini: «Collaborazione significativa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ora è ufficiale: la scuola calcio Football Rieti FD 18 è a tutti gli effetti un'affiliata Ternana . Questa la nota che ne sancisce il binomoo:"A partire dalla stagione sportiva che prenderà il via il prossimo mese di settembre, la Scuola Calcio Football Rieti 1936 FD 18 sarà una “Ternana Calcio Academy”. L’accordo, che consente al Football Rieti 1936 FD 18 di essere l’unica scuola calcio della provincia di Rieti a poter vantare questa prestigiosa affiliazione, è stato ufficialmente sancito martedì 23 giugno presso la sede del club rossoverde a valle di un incontro tra le due società al quale hanno partecipato Andrea Zamporlini, Simone Onesti e Gennaro Isaia, rispettivamente presidente, responsabile tecnico e responsabile organizzativo del Football Rieti 1936 FD 18, e Alessandro Paparella, responsabile del progetto Academy Ternana Calcio, insieme a Luciano Marini, responsabile tecnico della scuola calcio della Ternana, Silvio Paolucci e Stefano Furlan responsabili del Settore Giovanile del club ternano. “Per il Football Rieti 1936 FD 18, quella appena firmata è un’affiliazione molto importante - dichiara il presidente Andrea Zamporlini - sottoscritta con una società professionistica prestigiosa, dotata di una grande e collaudata organizzazione e da sempre molto attenta alle attività della scuola calcio e del settore giovanile. Si tratta - prosegue il presidente - di una collaborazione davvero significativa per una società come la nostra che ha l’ambizione di crescere e migliorarsi costantemente. Grazie a questa affiliazione potremo infatti aggiungere a quanto fatto fino ad oggi l’esperienza e la professionalità di un team di assoluto valore con il quale potremo confrontarci continuamente, condividere progetti ed esperienze, avere uno scambio continuo di buone pratiche tecniche ed organizzative da mettere a disposizione dei nostri tesserati”. “Restiamo comunque in attesa degli sviluppi riorganizzativi dell’FC Rieti. La nostra volontà - conclude Andrea Zamporlini - è quella di proseguire la collaborazione con il club amaranto-celeste per dare continuità al lavoro intrapreso nelle scorse stagioni” “Abbiamo avviato i primi contatti con il Football Rieti 1936 FD 18 alla fine dello scorso anno - afferma Alessandro Paparella, responsabile del progetto Academy Ternana Calcio - ed abbiamo avuto in più occasioni l’opportunità di osservare attentamente il lavoro svolto sul campo dallo staff tecnico. Abbiamo apprezzato molto le metodologie e l’intensità del lavoro che gli istruttori propongono ai ragazzi, così come l’organizzazione che la società è riuscita a mettere in piedi. Ci siamo immediatamente convinti - prosegue Paparella - che questa scuola calcio potesse fregiarsi del titolo di Ternana Academy e diventare così il nostro punto di riferimento nella provincia di Rieti per tutte le attività previste da questo nostro progetto”. Grande soddisfazione è stata espressa anche da Federico Dionisi che sostiene con grande convinzione il progetto Football Rieti 1936 FD 18. “Lo sport è un aspetto fondamentale nella vita dei nostri ragazzi. La nostra scuola calcio è in costante evoluzione e si sta affermando sempre di più come riferimento per il territorio. Questa affiliazione metterà a disposizione dei nostri giovani calciatori ulteriori occasioni di crescita e maturazione sportiva”.