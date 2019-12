IL COMUNICATO DELLA LEGA PRO

RIETI - L'incontro tra il presidente della Lega Ghirelli e il ministro dell'Economia Gualtieri sul tema della defiscalizzazione dei club, si è concluso poco fa con una fumata nera. Nulla di fatto, quindi, sciopero confermato per il prossimo weekend: la prima di ritorno si rinvia a data da destinarsi. Il campionato riprenderà dal 12 gennaio 2020, quando il Rieti ospiterà l'Az Picerno.«L’incontro tra il ministro Gualtieri e il presidente Gravina è stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il Ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata. Così come ringrazio il presidente Gravina. L’incontro è stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club e sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica-finanziaria. Abbiamo però la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai provvedimenti. Noi sappiamo di compiere un atto importante, domenica non si gioca. Di ciò ho informato il consiglio direttivo».