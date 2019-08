I CONVOCATI DEL RIETI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Ternana

Arbitro

LE GARE DELLA I GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti-Ternana, atto secondo. I riflettori dello Scopigno si accenderanno ancora questa sera alle 20.45 a distanza di sei giorni dal match di Coppa, stavolta per la prima giornata di campionato del girone C (diretta su Eleven Sports). Al chiudersi del sipario però il Rieti di Alberto Mariani si aspetta un risultato diverso: gli amarantocelesti vogliono regalare la prima gioia ai loro tifosi, e "vendicare" il 3-1 rimediato domenica scorsa in Coppa. Dopo una settimana piuttosto calda per la questione stadio, il tecnico ha chiesto l'appoggio del pubblico per una gara che potrebbe ribaltare umori e prospettive.Quello che vedremo in campo stasera sarà un Rieti che potrebbe riproporre per 9/11 la formazione vista domenica: «Il tempo degli esperimenti è finito» ha detto ieri Mariani in conferenza. Pegorin in porta, Zanchi e Tiraferri sugli esterni, Aquilanti e Gigli al centro della difesa. La prima variazione ci sarà nei tre di centrocampo, con Guiebre che dovrebbe prendersi il posto da titolare accanto a Palma e Marchi: «Nello spezzone di gara di Coppa Guiebre ha dimostrato di poter dare un contributo importante - ha sottolineato Mariani in conferenza-, è un giocatore di qualità che deve essere disciplinato tatticamente, ma può giocare in tutti i ruoli a sinistra».Dopo l'apparizione nei tre in mediana, Tirelli giocherà dietro le due punte Gondo (attenzione al pressing del Catanzaro, sempre più pressante) e Marcheggiani, che chiuderanno il 4-3-1-2, modulo speculare alla Ternana di Fabio Gallo: «In Coppa ho provato Marcheggiani dietro le punte, dobbiamo però mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio». Così aveva sentenziato ieri Mariani, aggiungendo di aspettarsi una Ternana ancora più decisa.Le "Fere" potrebbero invece variare qualche pedina, schierando Defendi a centrocampo al posto di Salzano (autore dello strepitoso 2-0 di Coppa, ndr), con Nesta terzino destro e Marilungo ancora titolare e favorito su Vantaggiato. I rossoverdi saranno spinti da oltre 2000 tifosi, quasi il triplo rispetto a quelli visti neanche una settimana fa.«Noi vogliamo regalare i brividi ai nostri, abbiamo bisogno della nostra gente», così Mariani ha provato ad accendere un derby tutt'altro che banale, ma soprattutto dall'esito tutt'altro che scontato.Addario, Aquilanti, Bartolotta, Bellopede, De Sarlo, Del Regno, De Paoli, Gigli, Gondo, Granata, Guiebre, Lazzari, Marcheggiani, Marchi, Marino, Palma, Pegorin, Poddie, Sette, Tiraferri, Tirelli, Zanchi.(4-3-1-2): Pegorin; Tiraferri, Aquilanti, Gigli, Zanchi; Marchi, Palma, Guiebre; Tirelli; Marcheggiani, Gondo. All. Mariani.(4-3-1-2): Iannarilli; Nesta, Sini, Bergamelli, Mammaella; Defendi, Palumbo, Proietti; Furlan; Marilungo, Ferrante. All. Gallo.: Colombo di Como (Somma-D'Apice)Avellino - Catania (domani, ore 15)Catanzaro - Teramo (domani, ore 16.30)Virtus Francavilla - Reggina (domani, ore 16.30)Potenza - Casertana (domani, ore 17.30)Rende - Bisceglie (domani, ore 17.30)Sicula Leonzio - Bari (domani, ore 17.30)Monopoli - Vibonese (domani, ore 18.30)Viterbese - Paganese (domani, ore 18.30)Cavese - Picerno (domani, ore 20.45)