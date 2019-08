PREZZI

RIETI - Il Football Club Rieti comunica l'apertura della vendita dei tagliandi per la gara di campionato tra Rieti e Ternana del 24 agosto, ore 20:45. I biglietti sarranno disponibili in prevendita da oggi, 21 agosto, presso l'agenzia di viaggi "Fortitudo" via Aniene 3c - 3d (zona piazza Tevere) secondo gli orari di apertura della stessa.Inoltre sarà possibile acquistare il proprio ticket, sempre con la modalità di prevendita, presso la sala stampa "Loris Scopigno" dello stadio Centro d'Italia. la vendita presso lo stadio aprirà al pubblico nel pomeriggio di mercoledi 21 agosto, fino al giorno venerdi 23. Nella giornata di mercoledi 21 la sala stampa sarà accessibile dalle 16:30 alle 19:30, mentre per le giornate di giovedi e venerdi effettuerà i seguenti orari:mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30. La possibilità di acquistare il biglietto in prevendità sarà disponibile anche sulla piattaforma online www.etes.itLa biglietteria dello stadio "Manlio Scopigno" aprirà il giorno 24 agosto 2019 alle ore 18:00.I tagliandi sarranno suddivisi in fasce di prezzo relative al settore dello stadio, con una maggiorazione di 1,20 euro per la prevendita. di seguito la lista dei prezzi:SETTORI A - H: 10 euro + 1,20 prevenditaSETTORI B - G: 12 euro + 1,20 prevenditaSETTORI C - F: 15 euro + 1,20 prevenditaSETTORI D - E: 18 euro + 1,20 prevenditaTRIBUNA VIP: 25 euro + 1,20 prevenditaPer il settore riservato alla CURVA invece il prezzo del ticket sarà di 5 euro + 1,20 di prevendita.