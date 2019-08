© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti-Ternana di Coppa a 10 euro. Questa la decisione del club amarantoceleste che si muove verso la prima partita ufficiale interna della stagione, valida per la terza giornata del primo turno di Coppa Italia (domenica, ore 20.30).Attravereo un comunicato, nella giornata di ieri, il club ha diffuso tutte le informazioni utili per l'acquisto dei tagliandi. Oltre alla disponibilità presso la sala stampa dello stadio Scopigno, e l'agenzia "Fortitudo Viaggi" in via Aniene 3c , i biglietti saranno disponibili anche sul circuito etes.it. La vendita resterà aperta fino alle 19 del 17 agosto, mentre il giorno della gara la biglietteria dello stadio sarà aperta dalle 18 fino al termine del primo tempo. Ai 10 euro del tagliando andranno aggiunti 1,20 euro per i diritti di prevendita. Il costo sarà unico ed applicato ad ogni settore dello stadio.Facile intuire che l'iniziativa vuole portare più gente possibile alla gara che precederà di sei il bis contro le "Fere", valida per la prima giornata di campionato.