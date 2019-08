LA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE C

Ultimo aggiornamento: 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà una doppia sfida in notturna tra Rieti e Ternana che così previsto per la sfida di Coppa Italia in programma domenica allo Scopigno (ore 20.30), anche in campionato amarantoceleste e rossoverde giocheranno sotto i riflettori: per la precisione alle 20.45 di sabato 24 agosto, per un anticipo della prima giornata stabilito pochi minuti fa dalla Lega con una nota ufficiale.AVELLINO vs CATANIA Domenica Ore 15.00 Stadio “Partenio-Lombardi”, AvellinoCATANZARO vs TERAMO Domenica Ore 15.00 Stadio “Nicola Ceravolo”, CatanzaroCAVESE vs PICERNO Domenica Ore 15.00 Stadio “R. Menti”, Castellammare di StabiaMONOPOLI vs VIBONESE Domenica Ore 15.00 Stadio “Vito Simone Veneziani”, MonopoliPOTENZA vs CASERTANA Domenica Ore 17.30 Stadio “Alfredo Viviani”, PotenzaRENDE vs BISCEGLIE Domenica Ore 17.30 Stadio “Luigi Razza”, Vibo ValentiaRIETI vs TERNANA Sabato Ore 20.45 Stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno”, RietiSICULA LEONZIO vs BARI Domenica Ore 17.30 Stadio “Angelino Nobile”, LentiniVIRTUS FRANCAVILLA vs REGGINA Domenica Ore 15.00 Stadio “Giovanni Paolo II”, Francavilla FontanaVITERBESE CASTRENSE vs PAGANESE Domenica Ore 15.00 Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo