RIETI - Comincerà da Olbia l'avventura del Rieti in Coppa Italia. A deciderlo è stato il rocambolesco 3-2 col quale la Ternana al "Liberati", si è aggiudicata la prima sfida del girone H, grazie ai gol di Proietti, Ferrante e Paghera. Inutili ed illusorie le reti di Parigi, propiziata peraltro dall'ex centrocampista di Rieti e Samb, Andrea Vallocchia, entrato nella ripresa e di Ogunseye su rigore.



In virtù di tale risultato, quindi, domenica 11 agosto il Rieti farà visita all'Olbia e sette giorni più tardi ospiterà quella Ternana che sarà anche il primo avversario stagionale degli amarantoceleste in campionato il 25 agosto, sempre allo Scopigno. © RIPRODUZIONE RISERVATA