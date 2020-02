ALTRE GARE RISULTATI, XIV GIORNATA

RIETI - Un Rieti in emergenza regge solo un tempo a Terni contro una Ternana che dimostra di valere il secondo posto in classifica.Nella quattordicesima giornata de girone C del campionato Berretti i reatini perdono in Umbria 4 a 0 al termine di una gara in cui i reatini hanno retto solo un tempo. La prima frazione è infatti terminata sull’1 a 0 per i padroni di casa in virtù della rete di Canciani al 28’, dopo 5’ il Rieti avrebbe avuto anche l’occasione di pareggiare ma sotto porta gli amarantocelesti non sono stati bravi a cogliere l’attimo. Senza la possibilità di fare cambi e dare fiato a una squadra che nei primi 45 minuti ha retto bene nonostante le assenze al rientro dagli spogliatoi il gol dopo 30” di Di Bartolomeo ha tagliato le gambe ai ragazzi di Lorenzo Pezzotti che da quel momento sono stati più capaci di reagire lasciando definitamente il pallino de gioco in mano ai rossi Verdi che hanno trovato la via del gol anche con Nunzi e Calagna al 75’ e all’84’ fissando il risultato sul definitivo 4 a 0.“Ai ragazzi non posso rimproverare nulla - commenta il tecnico amarantoceleste Pezzotti - nel primo tempo abbiamo retto e seppur giocando coperti abbiamo rischiato di andare al riposo sul pareggio. Purtroppo poi la rete a freddo nella ripresa ci ha tolto le forze di reagire considerando che eravamo contati e con doveri giocatori dell’Under 17. Comunque l’importante era non sfigurare e fare esperienza e credo che ci siamo riusciti”.Pianese-Carrarese 1-3Viterbese-Pontedera 1-0Siena-Arezzo 1-0Olbia-Pistoiese domaniViterbese 37Ternana 32Carrarese 29Arezzo 26Siena 22Olbia 17Pistoiese 13Rieti 8Pianese 7Pontedera 6