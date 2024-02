Successo per il Terminillo Treffen a Pian de Rosce: in estate un nuovo evento dedicato alle due ruote

RIETI - Centinaia di tende hanno colorato il prato di Pian De Rosce: sembra il quadro di un weekend d'agosto, ma si tratta dello scorso fine settimana, quello del Terminillo Treffen. Terza edizione per uno dei motoraduni più estremi del Centro Italia, che quest'anno ha contato un record di partecipanti e molte attività disponibili per gli appassionati delle due ruote, come percorsi, test drive e tanto altro. E poi il fascino delle due notti passate in tenda nella splendida cornice del Terminillo, con le basse temperature che non hanno scoraggiato i motociclisti accorsi da tutta Italia e da alcune parti d'Europa. L'affluenza è presto spiegata per chi conosce altri eventi simili come l' "Elefantentreffen", il motoraduno invernale più vecchio d'Europa, con una storia iniziata nel 1956 e ancora in atto nel mese di gennaio in alcune località tra Austria e Germania.



«Abbiamo voluto in parte onorare la tradizione del "Treffen", cioè dell'incontro, in un luogo a noi molto caro come il Terminillo cercando di far rivivere ai partecipanti lo spirito di amicizia e convivialità che si dovrebbe respirare ad un evento di questo tipo - raccontano gli organizzatori - Quest’anno c’è stata ancora più affluenza delle scorse edizioni: abbiamo contato circa 250 partecipanti, tra cui alcuni che hanno percorso 120 km fuoristrada per arrivare a Pian De Rosce da Guidonia, in un drive off-road che rappresenta una delle novità per la nostra iniziativa».



Un successo, dunque, per il peculiare evento appoggiato anche da ASI Rieti e realizzato con il contributo di diversi istruttori riconosciuti dal Coni: un riscontro positivo che pone i presupposti per una replica nella prossima estate e per cui si attendono novità nei prossimi mesi.

D'altronde non manca molto alla fine dell'inverno e l'invito è quello di spolverare le moto e riaccendere i motori: per i partecipanti al Terminillo Treffen, s'intende, il consiglio è pleonastico.