Terminillo Treffen, torna il Motoraduno invernale più importante del centro Italia

RIETI - Dopo tre edizioni, due invernali e una estiva ecco una nuova edizione, ricca di una serie di importanti novità. Il Terminillo Treffen, però non tradisce la sua identità, rimane una Moto-tendata in ambiente invernale per motociclisti e non solo, ne diviene il centro il momento di condivisione intorno al fuoco in cui tutti ci si sente uniti dallo stesso sentimento, e dove si trova il modo di condividere le proprie esperienze, avventure e progetti.

La più importante novità di quest’anno è sicuramente il Terminillo Raid, da Roma a Terminillo su un tracciato per la maggior parte in offroad, attraverso strade bianche che attraversano boschi e luoghi poco conosciuti della Sabina romana e della Provincia di Rieti. Nata dalla voglia di offrire sempre nuovi servizi ai nostri amici, ci siamo resi conto da subito insieme alle nostre guide abilitate, l’importanza per questi territori che un tipo di turismo di questo tipo può dare.

Intorno all'evento verranno introdotte una serie di attività: ad esempio ci sarà l'occasione di provare con test ride le ultime novità che le case motociclistiche hanno introdotto sul mercato, ad esempio siamo riusciti a far arrivare la nuovissima Stelvio della Moto Guzzi. La presentazione di capi tecnici. I vari moto giri sia on-road che off-road, con personale qualificato e certificato.

Anche per quest'anno la location sarà quella di Pian De Rosce, immersi in un paesaggio incredibile a pochi chilometri da Roma, Terni, L'Aquila e Ascoli.

Sul posto sarà presente la paglia e la legna da ardere, verranno predisposti dall’organizzazione dei bracieri adiacenti alle piazzole per le tende e allo stand gastronomia, con carne alla brace e birra.

Durante la giornata di sabato sono previste alcune interessanti attività legate al mondo dell’outdoor, come un corso base di bushcraft che prevede l’introduzione alle tecniche di sopravvivenza nel particolare a come costruire un rifugio e accendere un fuoco con quello che si trova nei boschi.

Un corso per la realizzazione di un arco storico e delle prove di tiro con lo stesso.

La location si trova a 1000 m.

slm immerso nello scenario naturale del gruppo dei Monti Reatini si trova a pochi chilometri dal centro abitato di Pian de Valli e di Vazia - Rieti il quale offre tutti i servizi: alberghi, ristoranti bar esercizi commerciali e tanto altro.

L’evento si svilupperà nell’area esterna al Ristorante Rosce Cafè, nelle quale verrà allestita un'area ristoro. In quest’area sarà presente un punto birra e vin brûlé, oltre che stand commerciali e spazi per concessionarie che hanno aderito alla manifestazione.

Gli ospiti troveranno le piazzole per le tende con i vari punti dove fare il fuoco già predisposti.

La legna sarà disponibile sul campo.

L’evento organizzato dal Comitato provinciale Asi di Rieti è patrocinato dal Comune di Rieti.