18 Maggio 2021

di Giacomo Cavoli

(Lettura 3 minuti)







RIETI - Ancora prima di passare alla fase esecutiva, il progetto di Terminillo stazione montana appare più come un fronte di guerra amministrativo. Due i ricorsi pendenti davanti al Tar, quello promosso dal cartello delle associazioni ambientaliste e quello relativo alla bocciatura del collegamento tra Leonessa e Cantalice, per il quale dovrà essere discusso nel merito se il Comune di Cantalice abbia effettivamente subìto un danno dalla decisione di eliminare parte del progetto. Poi, ancora: l’udienza del prossimo 14 giugno nella quale il Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Lazio, Umbria e Toscana dovrà decidere sull’uso civico o meno dei terreni demaniali sui quali dovrebbe insistere parte del Tsm (ventilando anche un’ipotesi di sequestro dei terreni); in più, l’invito del ministero della Transizione Ecologica alla Regione Lazio a modificare in autotutela alcune osservazioni riportate all’interno dei due pareri favorevoli di Via e Vinca e, infine, l’attuale incompiuta chiusura della Conferenza dei servizi, che consentirebbe di dare il via alla fase esecutiva del Tsm.

La replica

Una serie di nodi che attanagliano il Tsm, sui quali dice ora la sua il presidente della Provincia, Mariano Calisse. Sull’udienza del 14 giugno e sul rischio di sequestro, Calisse è fiducioso: «Le particelle dei terreni interessati dall’analisi del Commissario sono abbastanza marginali rispetto al progetto stesso, perché non abbiamo previsto di costruire lì gli impianti di risalita – osserva Calisse – E nel caso in cui si dovesse arrivare al sequestro, le opere previste potranno essere spostate di qualche metro, senza la necessità di dover riaprire la Valutazione di impatto ambientale (la Via, ndr) rilasciata dalla Regione: al massimo, potrebbe essere necessario un piccolo nulla osta rispetto alla modifica progettuale».

E’ una situazione che rischia di creare ritardi?

«Potrebbe coinvolgere la chiusura della Conferenza dei servizi. Ma ormai il parere ambientale è stato rilasciato, al netto di tutti i ricorsi e le osservazioni che sono state fatte successivamente». Sulle osservazioni del Ministero alla Regione, invece, Calisse glissa: «Il Ministero sostiene che le condizioni di eccezione citate dalla Regione non stanno in piedi, perché soltanto nel 2009 la Provincia di Rieti ha approvato il suo Piano Territoriale Provinciale Generale, dunque dopo il decreto del 2007 preso in considerazione dalla Regione». «Quel piano provinciale, però, recepisce il decreto ministeriale del 2007», replica Calisse.

E sul fatto che il decreto del 2007 preveda la possibilità di interventi di ammodernamento e ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell’impatto ambientale rispetto alla conservazione della Zps, ma soltanto per gli impianti sciistici esistenti e in esercizio al momento dell’istituzione della Zps, cioè fino al novembre 1995?

«Dovremo approfondire. In ogni caso, però, il parere non deve darlo il Ministero, ma la Regione».

Però il Ministero ha detto alla Regione di agire in autotutela per modificare quanto contestatogli.

«Vedremo cosa accadrà. Ma si tratterebbe di modifiche che non costringerebbero a far riaprire la Via».

La Conferenza dei servizi quando verrà chiusa?

«Dopo che il Ministero e la Regione ci forniranno il parere sugli usi civici». Sipario, per ora.