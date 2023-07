Lo Squirrel’s Park Terminillo amplia la sua offerta, è attiva l’arena Laser Tag

RIETI - Lo Squirrel’s Park Terminillo amplia la sua già ricca offerta, è infatti attiva da quest’estate 2023 l’arena Laser Tag, un’area nel bosco dedicata a questa divertente attività adatta a tutti.

«Potrai sfidare i tuoi amici in una battaglia con fucili laser, diverse le modalità di gioco: si va dal classico “cattura la bandiera” in cui due o più squadre si contendono la conquista della “bandiera”; “disattiva la bomba” in cui attacco e difesa devono proteggere o attaccare i codici per disattivare la “bomba”; “Team Survivor” in cui vince la squadra che riesce a eliminare dal gioco il team avversario. I fucili laser non sporcano, non feriscono in alcun modo i giocatori, incentivano il gioco di squadra e si armonizzano perfettamente nella visione a impatto zero dello Squirrel’s Park andando ad aggiungersi all’offerta di svago e intrattenimento dei percorsi sugli alberi del parco avventura e alla “zip line” volo dell’angelo».

Info e prenotazioni +39 347 356 8534