Rieti, scivolano al Terminillo: tratti in salvo dal Soccorso Alpino

RIETI - Due ciaspolatori tratti in salvo dal Soccorso Alpino.

"Alle ore 11:50 di domenica - scrive il Cnsas del Lazio su facebook - la centrale 112 dei Carabinieri ha allertato il Soccorso Alpino per due ragazzi di 32 e 31 anni residenti a Roma che mentre procedevano con le ciaspole intenti ad arrivare in cima al Terminillo erano scivolati nei pressi della vetta. Nei pressi del luogo dell’incidente era casualmente presente un operatore del Soccorso Alpino locale che dopo aver assistito alla caduta dei due aveva provveduto a metterli in sicurezza oltre che a verificarne immediatamente le condizioni fisiche. I due, a parte il grande spavento, non avevano riportato traumi importanti. Sul posto è giunta a piedi, equipaggiata con i dispositivi di progressione su neve e ghiaccio, una squadra del Soccorso Alpino di Rieti. In loco si è provveduto a recuperarli con l’uso di corde e imbracature fino ad una traccia battuta e poi a ricondurli, legati in conserva, fino a valle nei pressi del rifugio Sebastiani. Sul posto, a supporto delle operazioni, anche i Militari dell’Arma dei Carabinieri".

