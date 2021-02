Rieti, escursionista scivola al Terminillo: soccorso in elicottero e trasportato in ospedale

RIETI - Ancora un incidente sulla neve sul monte Terminillo. Ferito un escursionista romano di 43 anni (B.F. le iniziali del nome). L'uomo è scivolato all'interno di una profonda gola sovrastante l'area del Rifugio Sebastiani denominato canale Orsacchiotta. I compagni hanno lanciato l'allarme dopo averlo visto scomparire all'interno del profondo della gola. Massiccia la mobilitazione dei soccorsi da terra con vigili del fuoco, polizia, specialisti del soccorso alpino e personale medico del 118.

Sul sito è anche arrivata un'eliambulanza Pegaso in dotazione al 118 il cui equipaggio medico ha provveduto a stabilizzare l'uomo sul posto per poi essere trasferito in ospedale a Rieti. Le sue condizioni non sarebbero critiche ma ha riportato severi traumi e lesioni in conseguenza della caduta.

