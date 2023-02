Rieti, escursionista in difficoltà sul Terminillo: intervento del Soccorso alpino

RIETI - Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio è intervenuto oggi pomeriggio sul monte Terminillo, nei pressi del Rifugio Sebastiani, per soccorrere un escursionista romano che, a causa di una caduta mentre faceva una passeggiata con le ciaspole ha riportato un trauma ad una caviglia che non gli permetteva di proseguire in autonomia. La squadra dei soccorritori, utilizzando una barella, ha trasportato l'infortunato fino alla strada provinciale per poi consegnarlo ai sanitari del 118. L'intervento é stato effettuato insieme agli agenti della Polizia di Stato.