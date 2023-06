Bambini ambasciatori della sicurezza stradale con la Rieti-Terminillo Enel X Way

RIETI - La Settimana della Rieti – Terminillo Enel X Way è stata presentata ai piccoli studenti dell’Istituto Comprensivo Alda Merini.

I locali del plesso di Vazia intitolato a Sestilio Matteocci, sono quest'anno sede della Direzione Gara e i bambini, accompagnati da insegnanti e genitori, si sono calati nel clima di festa che ogni anno anticipa la tanto attesa cronoscalata, in programma il 1 e 2 luglio, settimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna.

A portare i saluti dell’Automobile Club Rieti il direttore Ottavio Busardò. «La giornata – ha spiegato - è una positiva prosecuzione del progetto sull’educazione stradale già intrapreso con l’iniziativa Karting in piazza, un format innovativo messo a punto dall’ACI d’intesa con la FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile, che sfrutta l’appeal dello sport, per veicolare messaggi di formazione stradale. Oggi di nuovo vogliamo rendere i bambini nostri ambasciatori dell’educazione stradale. Ringraziamo la Dirigente scolastica Irene Di Marco per aver aderito a questo progetto attraverso l’Istituto da lei diretto. L’iniziativa sarà riproposta sicuramente in futuro. Grazie anche per aver messo a disposizione i locali dell’istituto scolastico di Vazia, sede istituzionale della gara automobilistica Rieti – Terminillo Enel X Way».

All'evento hanno preso parte i bambini della scuola dell'infanzia e primaria, questi ultimi tornati appositamente per l’occasione, accompagnati dai genitori, visto il periodo di vacanza, successivo al termine delle lezioni.

Bambini emozionati nell’ammirare le auto e le tante foto in mostra che hanno accolto con entusiasmo l'incontro proposto.

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’iniziativa promossa dall’Automobile Club Rieti – aggiunge la Dirigente Scolastica Irene Di Marco - Qualsiasi proposta che abbia come finalità la sensibilizzazione degli alunni al corretto comportamento da adottare sulla strada per la propria sicurezza e quella degli altri, rappresenta un momento formativo di grande importanza. Questo evento ha permesso ai bambini di avere consapevolezza dei rischi, dei corretti comportamenti da tenere come passeggeri e pedoni, dell’importanza della cintura di sicurezza, dell’utilizzo del casco e del seggiolino.

Visto il riscontro positivo delle attività proposte, mi auguro che tali iniziative vengano organizzate anche in futuro per creare una reale sinergia tra la scuola, le istituzioni e le associazioni del territorio, affinché il tema della mobilità sicura e sostenibile, diventi un elemento fondamentale per la crescita civile degli individui come cittadini responsabili».