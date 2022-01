Rieti, piste chiuse ma al Terminillo una domenica con boom di presenze

RIETI - Terminillo letteralmente preso d'assalto in questa domenica di sole. Già dal mattino problemi di viabilità e parcheggi con centinaia di autovetture in sosta a bordo strada o in doppia fila.

Carabinieri, polizia e polizia locale impegnati nelle operazioni di coordinamento e gestione. Turisti, escursionisti, sportivi, nessuno ha rinunciato a questa domenica di sole sulle vette terminillesi. Per percorrere sentieri o percorsi da trekking in molti hanno dovuto lasciare i propri veicoli molto distanti per poi incamminarsi in strada creando vere e proprie "processioni" lungo le vie. Boom di presenze presso hotel, ristoranti e locali.