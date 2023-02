Al Terminillo tornano le finali regionali dei campionati studenteschi

RIETI – A distanza di tre anni tornano i Campionati Studenteschi al Terminillo. Era stata propria la Montagna di Roma ad ospitare l’ultima edizione della prestigiosa manifestazione prima del black-out dovuto alla pandemia come ricorda il Presidente del Comitato Provinciale di Rieti della Fisi Sandro Anselmicchio: «Fu un grande successo che mi auguro si possa ripetere anche in questa occasione. L’auspicio è che questo evento possa contribuire al definitivo rilancio del Terminillo. Insieme ai maestri e agli sci club abbiamo lavorato molto in questi giorni per preparare il tracciato e garantire il regolare svolgimento della manifestazione».

Ai Campionati Regionali Studenteschi di sci alpino prenderanno parte le scuole di Primo Grado della Regione Lazio. La gara di gigante si svolgerà mercoledì mattina (22) sulla pista Cinzano. La rassegna scolastica organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà curata dal Comitato Provinciale di Rieti in collaborazione con il Cls, il Comune di Rieti e l’Asm Rieti che ha che ha messo a disposizione la pista e fornirà gli Ski-pass gratuiti ai partecipanti, agli insegnanti e agli accompagnatori e garantirà l’autombulanza di primo soccorso sulle piste. Il supporto logistico e la parte tecnica sarà curata dallo Sci Club Terminillo di Gino Sebastiani e Nando Morelli in collaborazione con gli S.C. Antrodoco e Monte Piano Reatino.

«Anche le scuole sci hanno garantito la loro collaborazione compatibilmente con i gravosi impegni dovuti alla straordinaria affluenza di turisti in questo periodo della stagione – ha aggiunto Anselmicchio – un ringraziamento va al Miur, al Presidente del Cls che ha voluto gli Studenteschi qui al Terminillo, alla Federazione Cronometristi, alle forze dell’ordine e soprattutto al Responsabile Regionale dei Giudici di gara Umberto Occhioni e al vice presidente del Cls Giorgio Tognetti».

Alla manifestazione interverranno il Presidente del Coni Regionale Riccardo Viola e il coordinatore regionale del servizio educazione motoria fisica e sportiva del Miur Antonino Mancuso. Domani (martedì 21) invece è in programma presso lo splendido Centro dei Cinque Confini la prova di fondo riservata agli studenti delle Scuole di I e II grado.