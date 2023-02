Giovedì 2 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Un piano di rilancio del Terminillo: ora con tutte le piste aperte pur tra le difficoltà affrontate e in futuro con il rilancio delle strutture ricettive. Proseguono i tour dei leader nazionali per la campagna delle Regionali nel Lazio. A sostegno del candidato presidente Francesco Rocca e degli aspiranti consiglieri in lizza per Fratelli d’Italia, Michele Nicolai ed Eleonora Berni, è arrivato ieri sul monte Terminillo il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Gli obiettivi. Un incontro sul rilancio del territorio e sulle opportunità da sviluppare sulle potenzialità ricettive e attrattive della montagna reatina. Presenti alcuni degli operatori turistici e commerciali della zona, oltre ai due candidati, a Sandro Pappalardo, membro del Consiglio di amministrazione di Enit, al deputato di FdI e questore della Camera, Paolo Trancassini e al sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi. «La battaglia del Terminillo, da parte nostra, ha sempre parlato chiaro - osserva il primo cittadino. - Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, quest’anno la stagione parla chiaro e salvarla era il nostro obiettivo. Oggi abbiamo tutti gli impianti di sci aperti, ma è solo un punto di partenza e non di arrivo». Parla di «giustizia per il Terminillo» portata avanti fin da quando era sindaco di Leonessa, Trancassini.

Le prospettive. Il ministro Santanchè sottolinea «l’orgoglio di appartenenza e l’importanza di credere nel proprio territorio», dichiarando di essere rimasta stupita dalla bellezza dei luoghi e dalla storia della località montana nella dolce vita. «Qui si è sposata Gina Lollobrigida, è stato un posto dei sogni. Poi è stato fatto un disastro, l’area ha perso valore e noi non possiamo permettere tutto questo. Sono orgogliosissima di essere qui, ho pensato che è il momento del riscatto per la vostra montagna. Per questo ho messo subito finanziamenti sul turismo montano, per dare un segnale chiaro sul fatto che crediamo in questo genere di turismo». Il ministro ha sottolineato la necessità di stare «al fianco delle imprese e di chi produce lavoro». «Per questo - sottolinea Santanchè - dobbiamo elevare la qualità di alberghi, ristoranti, servizi e impianti sciistici». Il proposito, dopo l’eventuale vittoria di Rocca in Regione, è di tornare ad annoverare la montagna reatina tra le eccellenze, «quello che si merita di essere».

Da sabato prossimo e nei fine settimana invernali sono in strada i bus navetta gratuiti da Rieti (PalaSojourner) a Campoforogna.