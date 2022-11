Mercoledì 23 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Il colloquio tra il Comune di Rieti e la società “Funivia” per determinare il prezzo d’affitto non è andato in scena neanche ieri, ma in compenso se ne è svolto un altro che, a un primo sguardo, potrebbe essere considerato propedeutico alla decisione finale di Palazzo di Città di affittare o meno impianti e piste, messi a disposizione dalla società.

Il colloquio. A contattare la “Funivia” è stato Vincenzo Regnini, presidente di Asm, la partecipata pubblica alla quale il Comune sarebbe intenzionato ad affidare la gestione temporanea degli impianti, fino a marzo 2023, per garantirne l’apertura nell’inverno.

Regnini, dopo anni trascorsi alla guida della Camera di commercio di Rieti e poi di Asm, conosce bene tempi, modalità, costi e difficoltà di gestione di un’azienda: e così la chiacchierata intercorsa ieri con la “Funivia” è scesa subito nel dettaglio, per conoscere da vicino le procedure necessarie alla manutenzione ordinaria, all’avvio e alla gestione di impianti e piste. Un know-how, un saper fare che Asm non possiede per ovvi motivi, non essendo mai stata deputata alla gestione di impianti a fune e con il quale si troverebbe a doversi confrontare nel poco tempo disponibile rimasto per poter effettuare la manutenzione ordinaria, prima di poter dare il via libera all’apertura degli impianti.

In supporto ad Asm, la “Funivia” non avrebbe tuttavia precluso il coinvolgimento dei suoi operai specializzati, al fine di velocizzare le operazioni di messa in funzione. Il colloquio di ieri potrebbe aver aggiunto qualche tassello in più alla consapevolezza del Comune di volersi far carico della gestione degli impianti e degli oneri economici, dai quali la “Funivia” ha chiesto di voler essere esonerata, come conditio sine qua non per l’affitto. Tra le sole operazioni di manutenzione ordinaria, figura infatti ad esempio lo smontaggio delle sedie delle seggiovie, la verifica dell’integrità strutturale di tutti i componenti degli impianti e la relativa certificazione redatta dal Ministero dei Trasporti, che dovrà essere contattato dal gestore (quindi eventualmente da Asm), prima di poter mettere in funzione il tutto.

Tempi strettissimi, che ora il Comune dovrà decidere se formalizzare prima attraverso il prezzo d’affitto da concordare con la “Funivia” e poi con la delega ad Asm per assegnare la gestione di impianti e piste. Oggi, intanto, nella sede del Pd, è in un programma un incontro tra i gruppi della minoranza comunale, Federalberghi e i maestri della Scuola Sci Terminillo.