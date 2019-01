RIETI - «Rinnovare il bando per l’utilizzo degli impianti? Magari. Ma l’ultima parola sul valore economico delle strutture sarà la mia». Alla conferenza stampa di venerdì fra Comune di Rieti e Provincia per giocare la carta del rilancio del Terminillo era presente anche lui, Flavio Formichetti, il gestore degli impianti, il titolare della «Funivia del Terminillo» diviso fra la voglia di mollare tutto («Ma non trovo acquirenti») e l’alone di leggenda che aleggia sulla sua conduzione ultratrentennale («In fondo, vogliono che resti io a gestire il tutto»).



