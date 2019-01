RIETI - Il rinnovo delle concessioni per la gestione degli impianti, i progetti da redigere e far approvare per sviluppare Terminillo Stazione Montana, il destino della piscina di Pian de Valli e il dialogo da rafforzare con abitanti, realtà associative e portatori di interesse del Terminillo.



Questi i temi affrontati nell'affollatissima conferenza stampa convocata questa mattina nell'aula consiliare del Comune, partecipata da operatori commerciali, rappresentanti di associazioni di categoria e abitanti del Terminillo, con il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, il vicesindaco Daniele Sinibaldi e il presidente della Provincia Mariano Calisse impegnati a sciogliere i nodi sul rilancio del Terminillo e sul destino dei progetti non ancora approvati per la nascita di Terminillo Stazione Montana. © RIPRODUZIONE RISERVATA