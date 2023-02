Lunedì 6 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Terminillo, buona la seconda o, quantomeno, meglio della prima. Il secondo fine settimana all’insegna di neve e sole scivola via meglio di quello precedente, con un nuovo assalto alla montagna reatina, ma senza il caos sulla Statale 4 bis di sette giorni prima. Fondamentali alcuni accorgimenti, come l’aumento delle pattuglie presenti in quota, ma anche una maggiore attenzione alle zone di parcheggio, con rimozioni tempestive nei casi di intralcio del traffico. Confermata la bontà dell’introduzione delle navette dal PalaSojourner, con le corse esaurite già in prenotazione. A rovinare, in parte, il weekend di sci agli appassionati, è stato un guasto alla quadriposto entrata in funzione mercoledì scorso, con numerosi sciatori bloccati per oltre mezz’ora sull’impianto.

Nuovo sold out. Le buone previsioni meteo e la presenza di neve avevano lasciato presupporre un nuovo fine settimana da tutto esaurito e, di fatto, così è stato fin da sabato. La zona di Pian de’ Valli è stata la prima a riempirsi, con il flusso di turisti diviso tra piste da sci e campi per gli slittini nella parte bassa del paese. Il primo giorno è filato via in maniera tranquilla e, domenica, c’è stata la vera prova del 9 per la tenuta della montagna: il traffico è stato regolato molto meglio, complice la maggior pulizia delle strada e, soprattutto, non c’è stato il temuto blocco che aveva costretto molte persone a stare in coda per ore. Con la chiusura della zona di Pian de’ Valli ieri mattina, come da prassi, il traffico è stato orientato verso l’anello dove erano disponibili più posti auto. Tutto è andato per il verso giusto e, solo in tardissima mattina, si sono registrate code, tutto sommato, accettabili per una domenica di sole: i servizi di monitoraggio del traffico on-line, come google traffic, segnalavano code tra Pian de’ Valli e Campoforgna solo dalle 12 e con percorrenze di poco superiori ai 10 minuti. Apprezzatissimo il servizio navetta che, ieri come non mai, è stato preso d’assalto: le prime corse del mattino erano esaurite già in prenotazione (disponibile entro venerdì), con qualche posto disponibile in salita solo dalle 12 in poi. I bus hanno consentito di decongestionare in parte la strada, confermandosi una soluzione utile per il futuro della montagna ma che, come spiegato dal sindaco Daniele Sinibaldi a Il Messaggero, deve essere sviluppata in maniera differente, creando un parcheggio di scambio in una zona diversa dal PalaSojourner, magari tra Vazia e Lisciano.