© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Montopoli rende omaggio all’indimenticato Fabrizio De André. A 20 anni dalla morte del cantautore genovese, spettacolo in programma oggi alle 18, al teatro San Michele Arcangelo (ingresso 10 euro). «20 anni senza Faber» è il concerto-tributo a De André, eseguito dal Gruppo Hotel Supramonte. Un gruppo nato nel marzo del 2013, riconosciuto dalla Fondazione de André, che dalla nascita si impegna nel rendere semplice e rispettoso l’omaggio a una figura fondamentale per la canzone italiana come quella di De André, affermandosi progressivamente come una delle formazioni più accreditate nella diffusione della musica di Faber. Durante le numerose esibizioni la band riesce a emozionare il pubblico, coinvolgendolo in performance intense, curate con dedizione assoluta nei dettagli. I componenti del gruppo: Luca Cionco (voce, chitarra), Serena Di Meo (violino, cori) Edoardo Fabbretti (batteria, percussioni), Alessandro Famiani (fisarmonica), Glauco Fantini (basso, cori), Antonello Pacioni (chitarra, bouzouki, mandolino), Massimiliano Pioppi (pianoforte, tastiera, cori).Olio e cammino, un connubio tutto sabino acon una suggestiva e facile escursione in Sabina per celebrare l’albero simbolo del territorio: l’olivo. Domenica, Avventura Soratte - escursionismo & cultura e Op Latium organizzano l’escursione in Sabina con la guida William Sersanti e l’esperto Giorgio Pace. I partecipanti verranno guidati tra boschi, campagne e fattorie in un percorso ad anello nella Bassa Sabina per poter conoscere segreti e aneddoti di questa pianta straordinaria. Naturalmente non mancherà la visita al Museo dell’Olio della Sabina.Fa di nuovo tappa al, per il secondo anno consecutivo, il «4 Matic Tour», della casa automobilistica Mercedes Benz. La manifestazione è in programma oggi 3 febbraio, e vede l’organizzazione di Comune di Rieti, Scuola Sci Terminillo, insieme alla Concessionaria Rossi Mercedes Benz. L’iniziativa della casa automobilistica tedesca tocca diverse località sciistiche italiane ed è dedicata a tutti gli appassionati di sport invernali, in cui si uniscono test drive Mercedes e Dj set, intrattenimento e vari eventi., intanto, è partita la stagione dello sci, con la principale novità del 2019 rappresentata dal nuovo tappeto coperto campo scuola. Intorno, tredici chilometri di piste e, se il trend della neve dovesse proseguire con i ritmi degli ultimi giorni, lo sci andrà avanti per diverse settimane, con gli impianti sempre aperti.Cavalli Infiocchettati a, secondo rinvio della sfilata causa previsione di maltempo, a domenica 10 febbraio.