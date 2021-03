14 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







RIETI - L’albero della vita di Avatar nel bosco, in Sabina. È una delle attrazioni presenti all’interno della monumentale dolina carsica del Revotano a Roccantica, un “inghiottitoio” verde smeraldo, una delle particolarità della natura. Si potrà scendere all’interno - in completa sicurezza - partecipando oggi oppure domenica, a una delle escursioni organizzate da Sabina in Trekking, alle quale verrà abbinata una grigliata alla brace con la legna del bosco per pranzo. Il Revotano è appunto una dolina carsica che si è generata per il crollo della volta e delle pareti e che presenta delle proporzioni molto ampie - 250 metri di diametro e circa 150 metri di profondità: si tratta di una delle formazioni carsiche più grandi e più importanti dell’Appennino centrale. È caratterizzato da una folta vegetazione che ricopre la base del suo fondo e da enormi massi ciclopici e rocce crollate. L’escursione partirà dal caratteristico da Roccantica e, dopo un percorso tra i boschi (anche con vecchi mulini ad acqua), si discende nella dolina. Durante l’escursione, il pranzo. Per informazioni e iscrizioni: Stefano, tramite whatsapp, al 327/9308192.

Itinerari sabini con i Camminaesploratori. Oggi, con la guida Elisa Pellirossi si andrà sui Monti Sabini, da Fonte Cerro fino a un percorso ad anello per scoprire alcune particolarità di questa zona, tra aspetti geologici, forestali e antropici. Tutte le info sulla pagina facebook dei Camminaesploratori.

Tornata copiosa la neve al Terminillo, l’Associazione Terminillo Trekking 360 organizza ciaspolate, le passeggiate con le racchette da neve e una serie di escursioni sulla neve, dal Rifugio Sebastiani ad altri itinerari sulla montagna in quota. Info sulla pagina facebook dell’associazione.