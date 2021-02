RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Escursioni, oggi, con Sabina in Trekking, dalle pozze del Diavolo al Monte Tancia e Casale Fatucchio. Info e iscrizioni: 327/9308192 (Stefano). Escursioni sui Monti Sabini e i Lucretili e giro in battello nella Riserva Tevere-Farfa con i Camminaesploratori (info sulla pagina fb). Terminillo Trekking 360 propone ciaspolate sulla neve. Info sulla pagina fb.

Proseguono le attività della Casa della Musica di Amatrice: l’edificio, situato nell’Area Sae di Collemagrone, gestito dall’Associazione musicale Città dell’Amatrice, seppur con le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19, è ormai operativo da più di un mese. In particolare, ora sono attivi i corsi musicali, aperti a chiunque voglia provare a suonare uno strumento. «Le iscrizioni - spiegano gli organizzatori del progetto - sono aperte sempre e non ci sono limiti di età. In questo momento si svolgeranno individualmente, per essere così tutelati nell’emergenza Covid in corso. Gli strumenti che si possono studiare sono quelli bandistici - come il clarinetto, il sax, la tromba, il flauto, il trombone ed altri - ma anche tutte le percussioni, oltre alla classica batteria (xilofono, marimba, vibrafono). Dunque, un ampio ventaglio di opportunità messe a disposizione dalla Casa della Musica, composta da tre sale prove (due da 21 metri quadrati ed una da 24 metri quadrati) e da una sala dedicata alla banda Città dell’Amatrice, ampia 40 metri quadrati. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente ai maestri, che saranno presenti ogni venerdì, dalle ore 16.30 presso la “Casa della Musica” oppure anche scrivendo all’indirizzo e-mail: banda@amatricecasadellamusica.it.

