Un fine settimana col Terminillo e la neve protagonisti assoluti.

Oggi, dalle 9.45, una nuova escursione del tutto inedita, attraverso faggi carichi di neve fin sulla vetta di uno dei monti più panoramici del Terminillo, monte Bove, un vero e proprio balcone sulla valle del Velino e sul monte Giano. Appuntamento alle 9.30 a Terminillo. Info: Marco (339/2193520) o Gabriele (392/6744254).

Il weekend al Terminillo propone ancora il corso base di alpinismo invernale con guida alpina. Info: Marco Salvatore (339/2193520) o Gabriele Baiocchi (392/6744254).

Lunedì, giornata ramponi e piccozza con guida alpina al monte Terminillo. Info: Marco Salvatore (339/2193520) o Gabriele Baiocchi (392/6744254).

Sono aperte fino al 4 febbraio le iscrizioni per partecipare alla XXIX edizione dell’Ercole Olivario, concorso dedicato alle eccellenze olearie italiane. Per partecipare al Premio - riservato agli oli ottenuti esclusivamente da olive italiane, è possibile iscriversi attraverso la piattaforma https://www.planbweb.it/ercoleolivario/, che consentirà di inviare la domanda in tempo reale o inviando la domanda a ercoleolivario@pg.camcom.it.

