10 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Tornano le passeggiate escursionistiche in provincia, con una serie di eventi programmati per il fine settimana. Al Terminillo, dove c’è ancora la neve, oggi alle 9.30, è in programma una passeggiata su un percorso panoramico che porterà ad ammirare le vette più alte del comprensorio, il monte Elefante, la valle del Sole, le tre vette del Terminillo, la parete est, fino a giungere al Rifugio Sebastiani, poi la sella di Leonessa infine la Vallonina e il Monte Porcini. Per info: Gabriele 393/6744254 oppure Marco 339/2193520. Sempre oggi e sempre al Terminillo, alle 17, è in programma un’escursione con racchette da neve che condurrà alla scoperta di una delle zone più belle del massiccio. Info: Raffaele 347/9157499. Terminillo protagonista anche domenica alle 9.30 per la passeggiata con le ciaspole, in uno dei luoghi più caratteristici del territorio montano. Per info: Gabriele 392/6744254 oppure Marco 339/2193520. Sempre domenica, escursione naturalistica alle cascate del Rio (Poggio Moiano) con partenza alle 9.30. L’evento è gratuito ed è inserito nel progetto “Topophilia”, presentato dal gruppo MoYoung e finanziato dal Corpo europeo di solidarietà. Info: 339/8738142. Ad accompagnare gli escursionisti la guida Daniele Moschini. La prenotazione è obbligatoria: passiviandanti@gmail.com. Si tratta di una escursione della durata di circa sei ore, nelle quali verranno percorsi quasi 10 chilometri. Il pranzo è al sacco.

W.A.A.D., World autism awareness day. Il 2 aprile scorso è stata celebrata la XIV Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Casperia, per l’occasione, si è colorata di blu. Grazie all’iniziativa della consulta delle Pari opportunità per sensibilizzare la gente, le scuole e, più in generale, l’opinione pubblica sul tema, è stata varata l’iniziativa che ha coinvolto decine di bambini, invitandoli a realizzare collage, scritti, manifesti e pensieri da affiggere in una mostra temporanea all’aperto sui muri dell’edificio scolastico in piazza Oddo Valeriani, la piazza principale del paese. L’esposizione resterà ancora lì per giorni e ha avuto un grandissimo riscontro e successo, con l’obiettivo della consulta delle Pari opportunità che ha fatto centro. «Insieme si vola in alto. L’autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte»: è stato questo lo slogan con cui è stata presentata l’iniziativa e allestita la mostra. «Ogni anno, il 2 aprile, il mondo si tinge di blu - hanno spiegato le referenti della consulta delle Pari opportunità di Casperia. - Nonostante la pandemia, abbiamo voluto dare un segnale di sensibilizzazione sull’autismo, tema che è sempre stato caro alla nostra amministrazione. Anche attraverso i canali social si vuole mantenere alta l’attenzione sull’autismo, una disabilità invisibile che tocca oltre 600mila italiani e che ancora oggi è considerata un tabù per alcune persone. È un’occasione per aumentare la consapevolezza su un disturbo dalle diagnosi difficili ed è importante continuare a lavorare insieme per sensibilizzare sulla buona accoglienza e l’inclusività scolastica e sociale di bambini, adulti e delle loro famiglie». La Giornata è stata definita a livello mondiale nel 2007. Casperia, quest’anno, è riuscita a organizzarla con lavori e mostra, anche in piena pandemia non volendo mancare a questo appuntamento. La stessa Consulta per le pari opportunità, sempre a Casperia, in occasione dell’8 marzo, aveva tappezzato l’antico centro storico di messaggi contro la piaga del femminicidio e ancor prima aveva dato vita all’esposizione delle “scarpette rosse”, a dimostrazione della sensibilità sui temi di grande impatto sociale.