RIETI - Un fine settimana col Terminillo e la neve protagonisti assoluti. Il programma che propone per il weekend l’associazione Terminillo Trekking 360 è da incorniciare per chi ha voglia di sana avventura in questo tempo anomalo. Questa mattina e poi anche nel pomeriggio con le racchette da neve (le ciaspole) si esplora la montagna più importante del Reatino. La prima escursione con le ciaspole è in programma alle 9.45, con partenza dal rifugio Sebastiani. Da lì si ammireranno le vette più alte del comprensorio, il monte Elefante, la valle del Sole, le tre vette del Terminillo, la parete est, fino a giungere al rifugio Sebastiani, dove si fa una breve pausa ristoratrice. Dal rifugio Sebastiani si prosegue fino a sella Chiaretti per ammirare le pareti del Terminillo dal basso e da molto vicino, e si potranno ammirare gli alpinisti che affrontano le scalate nei numerosi canali della parete Est. Poi a Sella di Leonessa, quasi a 1900 metri, si scende ad ammirare la Vallonina e il monte i Porcini. Appuntamento ore 9.30 al Terminillo. Per info e prenotazioni - preferibilmente inviando nome e cognome e i partecipanti e se occorrono ciaspole e bastoni - tramite whatsapp a: Gabriele 392/6744254 oppure Marco 339/193520.

Altra ciaspolata, nel pomeriggio di oggi (14.45), dal centro abitato di Pian de Valli, immergendosi nel bosco di faggi. Dopo 2 chilometri si arriva sul monte Cardito per godere del tramonto prima di ritornare in paese per un thè caldo. Info dalle guide ambientali ed escursionistiche: Raffaele Lenti (347/9157499) e Alessandro Palluzzi (3461731499). Sempre oggi pomeriggio, ciaspolata e aperitivo al tramonto. Escursione con le ciaspole sulle alture del monte Terminillo in un itinerario adatto a tutti, che si snoda sul versante occidentale della montagna, tra boschi di faggio e radure fino a raggiungere un punto panoramico, luogo privilegiato per un bellissimo tramonto. Poi la sosta per qualche foto e per un brindisi al giorno che finisce prima di ripartire per tornare verso l’abitato di Pian de Valli alla luce delle lampade frontali. Info e prenotazioni al 347/4609124.

Domenica, dalle 9.45, una nuova escursione del tutto inedita, attraverso faggi carichi di neve fin sulla vetta di uno dei monti più panoramici del Terminillo, monte Bove, un vero e proprio balcone sulla valle del Velino e sul monte Giano. Appuntamento alle 9.30 a Terminillo. Info: Marco (339/2193520) o Gabriele (392/6744254).

Il weekend al Terminillo propone ancora il corso base di alpinismo invernale con guida alpina. Info: Marco Salvatore (339/2193520) o Gabriele Baiocchi (392/6744254).

Lunedì, infine, giornata ramponi e piccozza con guida alpina al monte Terminillo. Info: Marco Salvatore (339/2193520) o Gabriele Baiocchi (392/6744254).

Sono aperte fino al 4 febbraio le iscrizioni per partecipare alla XXIX edizione dell’Ercole Olivario, concorso dedicato alle eccellenze olearie italiane. Per partecipare al Premio - riservato agli oli ottenuti esclusivamente da olive italiane, è possibile iscriversi attraverso la piattaforma https://www.planbweb.it/ercoleolivario/, che consentirà di inviare la domanda in tempo reale o inviando la domanda a ercoleolivario@pg.camcom.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA