RIETI - Tutto pronto al Terminillo in vista della tre giorni che proietterà la montagna al centro dell’attenzione mondiale degli appassionati di trailrunning e della stampa internazionale di settore. Le iscrizioni alle varie competizioni stanno superando ogni più rosea aspettative e c’è grande attesa anche per l’afflusso turistico nell’intero weekend.



La casa della K42ITALIA sarà il KVILLAGE che verrà inaugurato venerdì 6 luglio alle 14.30 in Piazzale Zamboni a Pian De Valli. Il Village ospiterà numerosi stand dei partner privati e pubblici della manifestazione ma anche varie attività previste nella tre giorni in altura.



Tutto, però, inizierà nella mattinata di venerdì 6 luglio quando alle 11.30, presso la Sala comunale di Pian de Valli, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Rieti, si terrà un incontro bilaterale tra Argentina e Italia (l’evento ha, infatti, il patrocinio dell’Ambasciata argentina) sul tema della Cooperazione e dello sviluppo delle aree montagne attraverso lo sport, il turismo e i prodotti locali. Parteciperanno all’incontro:



Marcelo Fabian Gilardoni – Ministro di Cooperazione e Vice Ambasciatore Ambasciata Argentina in Italia

Mariano Gaston Trisano – Segretario Economico Ambasciata Argentina in Italia

Vincenzo Regnini – Presidente Camera di Commercio Rieti e ASM Rieti

Daniele Sinibaldi – Vice Sindaco Comune di Rieti con delega alle attività produttive

Daniele Mitolo – Direttore Generale del Consorzio Universitario Sabina Universitas

Edoardo Isnenghi – Fiduciario Condotta Slow Food Rieti, esperto di progetti di cooperazione internazionale per il WWF



Dalle 13 KLunch con prodotti enogastronomici Italiani ed Argentini presso “Sfizi di Iri” a Pian de Valli.

Alle 16 è prevista l’apertura dell’Ufficio Gare della K42ITALIA

Alle 17.30 presentazione del libro “Guida ai fiori del Terminillo” di Enrico Faraglia e Silvano Landi.

Alle 18 arriva in quota anche la squadra degli “SciAttori”, team di artisti, volti noti del cinema e della tv impegnati nello sport per solidarietà. Una delegazione incontrerà turisti e appassionati della K42ITALIA, insieme agli organizzatori del Terminillo Film Festival, presso il Bar Terminillo in via dei Villini. Dalle 19, stessa location, K Aperitif in compagnia degli SciAttori.

Finale di giornata venerdì dalle 21 al Ristorante Hotel Terminillo con la KDinner.



Da sabato 7 luglio si inizierà a fare sul serio con le gare, in attesa del gran finale di domenica con la K42ITALIA che assegnerà due pass (maschile e femminile) per la finale mondiale del circuito. Ricordiamo che l’edizione 2018 è la prima che si svolge in provincia di Rieti e al Terminillo. Una straordinaria occasione di promozione per l’intero territorio.

Gioved├Č 5 Luglio 2018



