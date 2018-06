RIETI - Il Terminillo centro del mondo dei runners. Dal 6 all’8 luglio arriva la K42 Italia. Per la prima volta a Rieti la tappa italiana del prestigioso circuito internazionale K42Series.



Il circuito internazionale ideato in Argentina nel 2009 e in grande ascesa, in particolare in Sud America, Europa e Africa, farà tappa per la prima volta in provincia di Rieti con la K42 Italia, unica in programma nel nostro Paese.



L’affascinante montagna degli Appennini si appresta ad essere invasa da runners di tutto il mondo. Già oggi sono confermate presenze di atleti provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay, Spagna e perfino Islanda. La tappa italiana della prestigiosa K42 coinvolgerà una fitta rete di partner pubblici e privati, offrendo ai protagonisti e a quanti vorranno salire al Terminillo un ricco calendario di eventi collaterali alla competizione.



Dal punto di vista sportivo, la manifestazione vivrà di ben 5 eventi.



K42 ITALIA

Si tratta di un anello di 44 km e 3310 m di dislivello positivo, con partenza e arrivo da piazza Pian de' Valli a Terminillo e giro di boa nel caratteristico centro storico di Leonessa. Consta di due diverse creste e la suggestiva traversata finale del versante Nord del Terminillo, con la risalita attraverso la magnifica ed aerea cresta Sassetelli.

I vincitori, maschile e femminile, della K42 ITALIA riceveranno un pass (comprensivo del viaggio) per la finale K42 Adventure Marathon che si terrà in Argentina!



K21 TERMINILLO LEONESSA

E’ una corsa in linea di 22 km e 1200 m di dislivello e ricalca la prima parte del tracciato della corsa regina. Percorso molto vario e corribile, senza grosse difficoltà tecniche, permette di transitare in luoghi suggestivi come Passo del Lupo, il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie con i cippi ancora perfettamente conservati, la discesa su Leonessa con la Torre Angioina. Gli atleti potranno rientrare a Pian de' Valli con il servizio navetta.



KSPRINT

Breve ed intenso, per scaldare i motori, il percorso del sabato pomeriggio in soli 4,8 km e 520 m di dislivello partirà dal Rifugio Sebastiani a Pian de' Valli, attraverserà la vetta del Terminillo a 2217m, l’affilata cresta di Passo del Cavallo, superando il Rifugio Rinaldi fino a discendere lungo quelle che in inverno sono le piste da sci che riportano a Pian de’ Valli.



KKIDS

Correre nella natura è uno dei giochi più belli per un bambino. In questo caso è a disposizione un anello competitivo di 1,4 km per i più grandi (11-14 anni) e percorsi più brevi per i più piccoli, da correre magari insieme a mamma o papà.



PASSEGGIATA ESCURSIONISTICA

E’ un percorso di 10,5 km e 935 m di dislivello, per un’escursione alla scoperta del Monte Terminillo e delle sue viste più suggestive. Chi vorrà potrà fermarsi lungo la parte finale per aspettare il passaggio degli atleti della K42 Italia e fare un po’ di tifo.



Nelle prossime settimane sarà diffuso il programma dettagliato dell’evento.



Per informazioni e iscrizioni:

www.k42italia.org/index.php/it/

facebook @k42italia

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43



