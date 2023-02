“Scendi in pista!”, il Rotary Club di Rieti sostiene nel Lazio la campagna di rilancio del Terminillo

RIETI - Prosegua la campagna promozionale “Scendi in pista!”, varata dal Comune di Rieti e da Asm Rieti per la stagione sciistica 2023, entrata ormai a pieno regime.

Oltre agli acquisti di abbonamenti stagionali e ticket giornalieri da parte di tanti reatini e turisti che hanno affollato negli ultimi weekend il Terminillo, anche realtà associative e private del territorio stanno dando il proprio contributo alla ripartenza che sta vivendo quest’anno la montagna.

In tale ottica, Asm e Comune di Rieti hanno raggiunto un accordo con il Rotary Club Rieti. Quest’ultimo, grazie all’iniziativa “Rotary Skipass Terminillo”, assumerà l’impegno di divulgare e promuovere, presso tutti i club Rotary del Lazio del distretto 2080, la campagna abbonamenti Terminillo2023.

«Volendo contribuire fattivamente agli sforzi di rilancio del Terminillo, abbiamo immaginato di poter recitare un ruolo di amplificatore della campagna abbonamenti tra i soci rotariani dell’intera Regione – spiega il Presidente del Rotary Club Rieti, Antonio Perelli – Attraverso questa azione di promozione che svolgeremo direttamente nei confronti degli altri club laziali vogliamo, da un lato contribuire alla presenza turistica diretta nella stagione sciistica in corso, dall’altro promuovere e rilanciare l’immagine, la scoperta o la ri-scoperta della nostra splendida montagna in tutta la Regione Lazio per gli anni a venire».

«Ringrazio il Rotary Club Rieti per l’importante gesto che interpreta pienamente lo spirito con il quale avevamo lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2023 – dichiara il Vicesindaco e assessore al turismo, Chiara Mestichelli – La svolta che già si registra sul Terminillo deve essere patrimonio dell’intero tessuto, civico ed economico, della Città e iniziative di sostegno come quella del Rotary rappresentano un impegno diretto e fattivo al percorso di ripartenza del settore turistico e dell’indotto collegato».