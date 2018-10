© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La scorsa settimana, il 5 ottobre, si e' costituita in Rieti la Federhotels Extra Rieti - Terminillo associazione di categoria che raggruppa importanti aziende alberghiere ed extralberghiere di Rieti e Terminillo Federhotels Extra Rieti - Terminillo nasce con l'obiettivo di raggruppare in un unica associazione tutti gli attori che svolgono attivita' ricettiva in maniera legale sul territorio provinciale con particolare risalto alle attivita' ricettive operanti sul comprensorio terminillese.Federhotels Extra Rieti - Terminillo si caratterizza per unire una sigla unitaria tutte le categorie di aziende che offrono servizi alloggiativi. Hotels-B&B-Case Vacanze -Agriturismi-Affittacamere -Motels ect. La parola extra pone l'accento infatti nei confronti di tutto il mondo dei servizi extrableghieri che ha acqusito un importanza strategica per l'intero settore turistico nazionale. L'intento dei soci fondatori e' stato quello di superare le rivalita' campanilistiche tra alberghi e extra alberghi ,unendo in un unica associazione tutti gli attori turistico ricettivi del territorio reatino.Siamo convinti che ,Solo unendo tutte le forze e abbandonando anacronistiche rivalita' possiamo dare una mano concreta allo sviluppo del turismo reatino . Federhotels Extra Rieti - Terminillo si pone all'avanguardia nel mondo del turismo nazionale,risultando essere tra le pochissime associazioni aperte all'adesione di tutte le forme di ricettivita' allogiativa. Federhotels Extra Rieti - Terminillo ha tra i propri principi statutari l'essere un vero e proprio sindacato di tutela degli imprendidori turistici in tutte le sue forme .Lontano ,anzi lontanissimo da tutte le forme di apparentamento politico ,e lontano da tutti i giochini di palazzo,che impediscono al turismo territoriale di prendere il volo. Federhotels Extra Rieti - Terminillo ha tra i propri principi costituenti la promozione turistica del territorio reatino.Promozione da attuare in tutte le sue forme Fiere -Workshop- educationl tours -campagne pubblicitarie'. Federhotels Extra Rieti - Terminillo ha siglato importanti accordi di sponsorizzazione commerciali con importanti aziende del tessuto industriale ed artigianale Reatino,che fanno del made in Rieti un eccellenza per tutto il territorio. Prossimamente verrano comunicati tutte le cariche sociali che sono in via di definizione.Presidente -Consiglio Direttivo-Assemble costituente.