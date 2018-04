RIETI - Domani, venerdì 27 aprile, sono previsti interventi di pulizia delle strade, da parte di Asm, in località Terminillo. Gli interventi interesseranno via dei Villini (ambo i lati), da piazzale Pian de’ Valli alla Chiesa di S. Francesco e via dei Licheni (ambo i lati), da piazzale Pian de’ Valli a piazzale Zamboni.



Pertanto, a partire dalle ore 6 di domani mattina e fine a termine lavori, sarà vigente il divieto di sosta con rimozione nelle vie interessate dagli interventi di pulizia.

26 Aprile 2018



