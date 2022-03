RIETI - Torna il distaccamento della Polizia Locale al Terminillo. Su proposta dell’assessore alla Polizia Locale, Onorina Domeniconi, la Giunta del Comune di Rieti ha approvato la delibera che avvia l’iter per la riapertura della postazione che sarà ubicata nell’immobile di proprietà utilizzato in passato come sede scolastica.

Nello specifico, la presenza del personale della Polizia Locale assicurerà la sicurezza pubblica, un’efficace gestione della viabilità durante le giornate di maggiore affluenza di persone, ascolto e risoluzione delle varie criticità, esigenze e problematiche eventualmente segnalate, nonché l’attiva accoglienza turistica.

“Il turismo rappresenta una delle attività economiche più rilevanti e negli ultimi anni, anche grazie alle operazioni di promozione messe in campo dalle istituzioni del territorio e in particolare dal Comune di Rieti, e per la concomitante riscoperta del turismo di prossimità favorita dalla pandemia, assistiamo ad una forte ripresa dei flussi turistici al Terminillo – spiega l’assessore Onorina Domeniconi – Attraverso la riapertura del distaccamento di Polizia Locale, che era stato chiuso ad inizio 2014 in piena stagione invernale dalla precedente amministrazione comunale, intendiamo favorire un miglioramento delle condizioni di viabilità, di accoglienza e di gestione dei flussi in arrivo sulla montagna”.

Nelle prossime settimane verranno avviati i lavori necessari alla riqualificazione dell’immobile di proprietà del Comune di Rieti destinato ad ufficio di Polizia Locale.