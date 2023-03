Lunedì 20 Marzo 2023, 00:10

RIETI - La neve avrebbe bisogno di un”rinforzo” con nuove precipitazioni, ma anche ieri, il Terminillo, se non il tutto esaurito, ha comunque fatto registrare un buon numero di presenze. E anche sul fronte della mobilità, non sono stati registrati particolari disagi.

Già dalla mattina, i bus navetta gratuti hanno viaggiato pieni, mentre il piazzale di Pian de’ Valli si è lentamente riempito. In numero minore, invece, rispetto ai precedenti fine settimana, le auto parcheggiate ai bordi delle strade.

Le speranze. Gli operatori turistici e i maestri di sci hanno più volte auspicato il prolungamento della stagione sciistica, magari fino a Pasqua, a cui mancano tre settimane. Una stagione iniziata in ritardo per assenza di neve e per i nodi da sciogliere sulla gestione delle piste ma che, da gennaio a oggi, ha portato un buon afflusso di presenze in tutti i fine settimana (tranne uno, causa maltempo), ma anche nelle giornate di metà settimana. Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, la stagione sciistica, intanto, proseguirà regolarmente per l’intero mese in corso. Lo stesso è valido per i bus navetta gratuiti messi in strada da Asm e Comune di Rieti che, da previsioni, saranno in funzione anche nel prossimo fine settimana.

Buone le presenze anche sull’altro versante della montagna, quello degli impianti e delle piste di Campo Stella di Leonessa: qui, l’apertura è prevista, per il momento, nei fine settimana. Le previsioni indicano precipitazioni per oggi: se, in quota, fossero nevose, sarà più agevole proseguire nella stagione dello sci.