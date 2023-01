Giovedì 26 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Dopo l’attivazione del tappeto Togo nello lo scorso fine-settimana, il secondo weekend della stagione invernale del Terminillo targata Asm potrebbe vedere l’entrata in funzione della seggiovia biposto “Carbonaie”, ma non della quadriposto “Prati delle Carbonaie - Terminilluccio”. E, messo così, appare al momento come un quadro quasi definitivo, dove difficilmente interverranno nuove variazioni.

Il collaudo della biposto. A mancare all’appello non era infatti, a questo punto, soltanto la ratifica delle nomine per il direttore d’esercizio e il capo servizio, ma anche i collaudi che riguardano le due seggiovie. Tra mercoledì e ieri, da parte della Regione Lazio, è arrivato il via libera alla nomina delle due figure apicali, individuate da Asm per la gestione quotidiana degli impianti e della macchina organizzativa, mentre i due passaggi successivi riguarderanno i collaudi propedeutici all’attivazione delle seggiovie.

Per la biposto, la verifica è in programma quest’oggi: «Per domani (oggi, ndr.) è fissata la verifica ufficiale propedeutica all’attivazione della seggiovia biposto “Carbonaie” - spiega il presidente di Asm, Vincenzo Regnini. - I lavori di manutenzione sono stati eseguiti alla perfezione e diamo per scontato che andrà tutto bene, ma prima di dare conferme attendiamo comunque l’esito del collaudo. Per la quadriposto è prevista invece una procedura più complessa: si tratta infatti di due tipologie di impianti molto diversi tra loro e, in questo caso, non è stata ancora fissata la data del collaudo. È un percorso che richiederà qualche giorno in più e, dunque, non so se per questo fine settimana saremo in grado di attivarla. Per Asm è comunque la prima volta nella gestione di questo genere di impianti e un’apertura progressiva può aiutarci a gestire meglio tempi e modalità della macchina organizzativa».

Lo sblocco. Potrebbe invece sbloccarsi in tempo per il fine settimana l’impasse che da sabato rende impraticabili i venti chilometri delle piste di sci di fondo. Ieri, l’intervento di un tecnico specializzato ha infatti completato la manutenzione necessaria al mezzo battipista di proprietà della Provincia, dopo che il guasto verificatosi sabato mattina ha di fatto paralizzato la battitura dell’intero percorso del fondo, rendendolo inaccessibile agli appassionati e cancellando le lezioni già programmate da parte dei maestri di sci.

A confermare a Il Messaggero la riparazione del mezzo e l’inizio della battitura è il vicepresidente vicario della Provincia, Ilario Di Loreto: «Nella giornata di oggi (ieri, ndr.) è terminata la manutenzione del mezzo e già nel pomeriggio (sempre di ieri, ndr.) prenderà il via anche la sistemazione delle piste, che torneranno così ad essere fruibili in vista del fine settimana - spiega Di Loreto. - Purtroppo, l’emergenza neve ha ritardato l’arrivo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione».