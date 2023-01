Venerdì 20 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Terminillo si lascia alle spalle polemiche e problemi e si prepara ad inforcare gli sci. La neve scesa quasi costantemente negli ultimi giorni ha garantito a impianti e piste di Pian de’ Valli di accumulare circa una settantina di centimetri, che a partire da ieri l’Asm ha iniziato a stabilizzare, utilizzando per il momento i soli cingoli del mezzo battipista, così da evitare che folate troppo forti di vento possano compromettere il manto nevoso.

Apertura parziale. La gestione del ramo d’azienda della società “Funivia” affittata da Asm è dunque entrata nel vivo, dopo le manutenzioni alle quali sono state sottoposte le due seggiovie biposto e quadriposto: siglati i contratti stagionali sia per le figure apicali che per gli operai, ieri è arrivato anche l’ultimo via libera da parte della Regione Lazio per l’apertura degli impianti, dopo quello già rilasciato dal ministero dei Trasporti. A partire da domani saranno messi in funzione sia il tappeto “Togo” che la biposto “Carbonaie”: bisognerà invece attendere i prossimi giorni per la quadriposto “Prati delle Carbonaie – Terminilluccio”. L’emergenza pioggia che in questi giorni sta vivendo la Piana Reatina, insieme all’insediamento del nuovo vescovo Vito Piccinonna in programma per sabato, stanno assorbendo buona parte dell’impegno messo in campo da Protezione Civile e forze dell’ordine: l’apertura totale degli impianti del Terminillo (già da ieri affollato di persone e con numerose richieste che stanno giungendo anche alla segreteria della scuola sci) rischierebbe di rendere ancora più incandescente la situazione.

Nel frattempo, a partire da oggi la biglietteria “Togo” sarà aperta dalle 9 alle 16 per trasformare in skipass i voucher stagionali acquistati: non sarà necessario essere muniti di foto-tessera e chi si presenterà già dotato di una scheda magnetica (necessaria per l’accesso agli impianti) acquistata nelle precedenti stagioni non dovrà corrispondere i 5 euro necessari per l’ottenimento di un nuovo supporto.

Le tariffe. Sulla carta, la stagione sciistica si concluderà l’11 aprile 2023, ma Asm garantisce l’apertura degli impianti fino all’ultimo giorno sciabile anche oltre l’11 aprile. Dal lunedì al venerdì, il costo di uno skipass giornaliero è di 23 euro per tutta la giornata, 20 euro solo mattina o pomeriggio. Il sabato e i festivi sale a 28 euro per una giornata intera ed a 23 euro per mezza giornata: l’accesso garantito per tutta la settimana avrà invece una tariffa unica di 140 euro. Previsti anche skipass a tempo: 10 euro per un’ora in pista nei giorni feriali (13 nei festivi), 20 euro per tre ore (23 euro nei festivi). Il costo dell’abbonamento stagionale è di 300 euro: il possesso della tessera Fisi garantirà agli iscritti uno sconto di 50 euro sul costo complessivo dello stagionale, abbassandolo a 250 euro, a quello per l’accesso settimanale (portandolo a 100 euro) e per gli skipass giornalieri (20 euro per tutto il giorno dal lunedì al venerdì, 25 euro per sabato e festivi). Le agevolazioni per le scuole (fino alle superiori) prevedono invece 75 euro complessivi per cinque giorni (dal lunedì al venerdì) e, sempre per lo stesso arco di tempo, di 60 euro nel caso gli istituti scolastici decidano di usufruire degli impianti solo la mattina o il pomeriggio. Presso la biglietteria della pista “Togo” saranno acquistabili anche gli skipass a punti, al costo di 11,50 euro per 10 punti, 21 euro per 20 punti e 40 euro per 40 punti: una volta entrati in pista, ogni utilizzo del tapis roulant della Togo farà detrarre 2 punti dallo skipass, mentre l’utilizzo delle seggiovie ne scalerà 4, fino all’esaurimento dei punti acquistati.