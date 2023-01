Rieti, Terminillo: un metodo semplice per misurare il livello della neve / Il video

RIETI - Un'idea molto semplice e funzionale ma che, soprattutto, si è rivelata di pubblica utilità tanto da far lievitare, in pochissime settimane, le visualizzazioni del canale Youtube dove si può controllare, con precisione centimetrica (anzi millimetrica!), la neve caduta sul monte Terminillo. Maestro di sci e snowboard della "Scuola sci Terminillo ", Piergiuseppe Paris - per monitorare le precipitazioni nevose in quota - ha piazzato un ciocco di legno sul qualeè stata fissata una tavola dove la neve caduta - man mano che si accumula - viene misurata da quella che, di fatto, è una grossa fettuccia metrica da sarto piazzata anch'essa sul ceppo.

Tutto ripreso h24 - sette giorni su sette e con raggi infrarossi nelle ore notturne - da una webcam ad alta definizione che Piergiuseppe ha piazzato nelle vicinanze di casa, al Giro dell'Anello per la "misurazione delle nevicate Live a 1.675 metri s.l.m. - Appennino centrale, monte Terminillo". Chiunque, accedendo al suo canale Youtube "Neve life Terminillo" (https://youttu.be/bSz2tLrpk0g), può vedere (e misurare, è il caso di dire) la quantità di neve caduta. Questa mattina, a molti appassionati di sci e sportivi in continuo monitoraggio dei livelli di neve, non è sfuggito il suggestivo passaggio, in diretta live, di una volpe che, tranquilla e indisturbata, ha attraversato l'intera panoramica dell'occhio della telecamera per poi sfilare via silenziosa sul manto nevoso.