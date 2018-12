RIETI - Salta la fiaccolata al Terminillo prevista per il tardo pomeriggio del 31 dicembre.



"Purtroppo per motivi di mancanza di neve - spiega il direttore Simone Munalli - siamo costretti a rinviare a data da destinarsi la Fiaccolata dei maestri di sci prevista per domani ore 18.30 al Terminillo". © RIPRODUZIONE RISERVATA