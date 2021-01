RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Al via “Tutti i colori della Laga”, i webinar del Cai di Amatrice. Dal 4 febbraio al 3 giugno, si svolgeranno on-line incontri con esperti di montagna, naturalisti, medici per una maggiore conoscenza dell’ambiente montano e, in particolare, quello dei Monti della Laga. Incontri aperti a tutti previa prenotazione via e-mail a eventi@caiamatrice.it. Info su www.caiamatrice.it e sulla pagina facebook Cai sezione di Amatrice.

Il corso base di alpinismo invernale, organizzato dall’associazione Terminillo Trekking 360, propone due appuntamenti, oggi e domenica. Il corso è rivolto a chi, per la prima volta, vuole imparare ad affrontare in sicurezza, itinerari di alpinismo invernale su neve, ma anche a chi ha già un po’ di esperienza e vuole perfezionarsi. Oggi, ciaspolata panoramica al Monte Bove. Appuntamento alle 9.30 a Terminillo. Verrà inviato il luogo esatto dell’appuntamento al momento della prenotazione. Per informazioni: Marco (339/2193520) o Gabriele (392/6744254). Sempre oggi, ciaspolata tra il giorno e la notte con aperitivo. Un itinerario adatto a tutti che si snoda sul versante occidentale del Terminillo, tra boschi di faggio e radure fino a raggiungere un punto panoramico per ammirare il tramonto. Dopo si riparte per Pian de Valli, alla luce delle lampade frontali. Appuntamento alle 14 presso Pian de Valli-Terminillo (info e prenotazioni al 347/4609124).

Domenica, sempre con le racchette da neve ai piedi, ciaspolata ad anello a Colle del Termine. Appuntamento alle 9.45 a Terminillo. Per prenotare: Marco (339/2193520) o Gabriele (392/6744254). Sempre domenica, ciaspolata e brulè al rifugio Antrodoco. L’associazione replica questa escursione con le ciaspole tra le faggete innevate del monte Nuria. Un itinerario di medio impegno, che si snoda sul versante settentrionale del Nuria fino al rifugio Antrodoco. Prevista una sosta al rifugio, prima di ripartire per tornare, per un altro itinerario, al punto di partenza. Un giro ad anello (info e prenotazioni al 347/4609124) che attraversa all’inizio pascoli e boschi di quercia e ginepro per immergersi, salendo di quota, nella faggeta. Accompagnano l’escursione con le ciaspole le guide escursionistiche iscritte nel registro nazionale Lagap: Luca Celli, Mario Mannetti, Daniele Cecilia.

